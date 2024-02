Trọng Hiếu khoe bụng 6 múi, nhún nhảy hết mình cùng khán giả trong live tour tại Đức

Bên cạnh đó, giọng ca Con đường tôi cũng bày tỏ sự hạnh phúc khi chương trình của mình được diễn ra tại nhà hát Teo Otto Theater (Remscheid). Đây cũng là lần đầu tiên nhà hát này đồng ý tổ chức đêm nhạc cho một ca sĩ Việt.



Trọng Hiếu diện croptop ánh kim, bó sát và thể hiện những màn vũ đạo đẹp mắt khi trình diễn "Dare to Be Different".



Nam ca sĩ tiếp tục kết hợp trang phục với nón lá để tạo sự khác biệt, đồng thời tôn vinh yếu tố văn hóa truyền thống của Việt Nam tại trời Âu.



Trọng Hiếu còn có nhiều khoảnh khắc xúc động trong buổi biểu diễn ở thành phố Remscheid. Nam ca sĩ rơi nước mắt khi hát một ca khúc về cha do chính mình sáng tác.



Những khán giả người Đức cũng thuộc và hát cùng Trọng Hiếu trong những bài hát tiếng Việt như “Thú Vị Hơn Vậy”, “Vì Anh Là Vậy”, “Say Ah” hay các bài hát tiếng Anh như “Dare to Be Different”, “Shooting Star”,...

Khán giả tới xem Trọng Hiếu biểu diễn không chỉ có những người trẻ mà còn có cả những khán giả lớn tuổi. Và ở nhiều bài hát, cả khán phòng đều nhảy cùng Trọng Hiếu một cách thoải mái và vui vẻ.