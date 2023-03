Trọng Hiếu đứng thứ 3 chung kết cuộc thi âm nhạc ở Đức

Màn trình diễn "Dare To Be Different" giúp nam ca sĩ lọt Top 3 và giành nhiều lời khen của giám khảo trong chung kết Eurovision Song Contest ở Đức.

Trọng Hiếu là ca sĩ mở màn cho đêm chung kết Eurovision Song Contest ở Đức hôm 4/3 với tiết mục Dare To Be Different. Nam ca sĩ đã khiến toàn bộ khán phòng vỗ tay, nhún nhảy và hò reo trong suốt phần trình diễn của mình. Có một khoảnh khắc trong phần trình diễn, Trọng Hiếu đã xúc động tới nỗi lạc giọng khi hát câu tiếng Việt đầy ý nghĩa: "Quê hương Việt Nam đưa con đi thật xa". Ngay khi anh vừa kết thúc màn trình diễn của mình, MC huyền thoại nước Đức Barbara Schöneberger liền nhận xét: "Trọng Hiếu! Tất cả chúng tôi đều đứng dậy vì màn trình diễn của bạn. Đây là một phần trình diễn đẳng cấp quốc tế. Chỉ một ngôi sao nhạc Pop thực thụ mới có thể mang lại phần trình diễn như thế này: Từ sân khấu, hát live, dancers, ý tưởng, thông điệp đều khiến tôi choáng ngợp". Các giám khảo đều bày tỏ sự ấn tượng với Trọng Hiếu vì anh không hề bị hụt hơi khi vừa hát vừa nhảy. Tiết mục của Trọng Hiếu gây ấn tượng không chỉ bởi sự kết hợp giữa hát và nhảy mà còn ở màu sắc văn hóa truyền thống hòa lẫn chất liệu hiện đại. Anh mặc trang phục lấy cảm hứng từ áo dài, nón lá, sử dụng âm nhạc mang âm hưởng dân gian trong bản phối bên cạnh sân khấu tạo hình hoa sen. Kết thúc phần trình diễn, nam ca sĩ nhận điểm tuyệt đối (12 điểm) từ giám khảo Marijke Amado - nam ca sĩ kiêm người dẫn chương trình đến từ Hà Lan và cũng là thần tượng hồi nhỏ của Trọng Hiếu. Giám khảo người Anh dành cho anh điểm 10 còn giám khảo đến từ Lithuania chấm anh 8 điểm. Số điểm này giúp Trọng Hiếu giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Sau đêm chung kết, các giám khảo đều dành thêm lời khen cho Trọng Hiếu qua tin nhắn hoặc trang cá nhân.Trọng Hiếu là nghệ sĩ gốc Á và cũng là nghệ sĩ không hoạt động tại thị trường Đức đầu tiên lọt vào chung kết trong lịch sử Eurovision Song Contest Đức. Trước đó, Trọng Hiếu đầu tư lớn khi hợp tác với Kiel Tutin, biên đạo của BlackPink, Jennifer Lopez và hàng loạt ngôi sao nổi tiếng hàng đầu thế giới. Eurovision Song Contest (Cuộc thi ca khúc Truyền hình châu Âu), thường được gọi là Eurovision, là một cuộc thi âm nhạc được tổ chức luân phiên hàng năm giữa các nước thành viên thuộc Liên hiệp Phát sóng châu Âu. Đây là một trong những chương trình truyền hình lâu đời nhất và cũng là một trong những sự kiện phi thể thao được xem nhiều nhất trên thế giới. Nguyễn Trọng Hiếu sinh năm 1992, lớn lên tại Đức trước khi về Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm nghệ thuật và trở thành Quán quân Vietnam Idol 2015, Quán quân Sao đại chiến năm 2016. Nam ca sĩ đi đầu phong cách unisex tại Việt Nam, từng cho ra mắt các MV: Thú vị hơn vậy, Người bay... Theo Dân Trí