Trong đêm, công an khám xét hai trung tâm đăng kiểm tại Đà Nẵng

Chiều 6/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ khẩn cấp ông Nguyễn Thành (51 tuổi), Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4305D, thuộc Công ty TNHH 4305D (số 10 Tú Mỡ, Hòa An, quận Cẩm Lệ) về hành vi “Nhận hối lộ”, tạm giữ khẩn cấp một về hành vi “Môi giới hối lộ” và triệu tập làm việc Giám đốc trung tâm này cùng một số người liên quan.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thành lợi dụng hoạt động của trung tâm đăng kiểm, nhận hối lộ để cấp phép cải tạo xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện xe cơ giới.