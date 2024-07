Trồng chanh ngoài ban công nhớ 4 mẹo này, cây sẽ luôn tươi tốt và ra quả bốn mùa

Muốn trồng chanh ở ban công, đa số mọi người đều sẽ trồng trong chậu. Khi chọn chậu trồng chanh, tốt nhất nên chọn chậu lớn một chút, lớn hơn khoảng 25% so với chùm rễ của cây. Không nên trồng trong chậu quá to hoặc quá nhỏ. Bởi nếu trồng trong chậu to, nước dễ tích tụ trong đất, gây thối rễ. Nếu trồng trong chậu quá nhỏ, rễ cây không đủ không gian để phát triển, khiến cây còi cọc, ảnh hưởng đến sự ra hoa, đậu quả của cây.

Về đất trồng, chanh có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng tốt nhất là đất thịt tơi xốp và nhiều mùn. Bạn có thể trộn đất theo tỷ lệ 50-60% đất thịt, còn lại là giá thể và phân hữu cơ.

2. Trồng chanh ở nơi có nhiều ánh sáng

Việc chăm sóc chanh trồng trong chậu không khó, thậm chí còn đơn giản hơn việc trồng một số loại hoa. Bởi chanh là loại cây có sức sống mãnh liệt, chịu được nhiệt.