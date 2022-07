Trốn xử phạt hành chính, vào Đà Nẵng hành nghề trộm sắt ở công trình xây dựng

Theo cơ quan công an, khoảng 3h ngày 10/7, tổ tuần tra 8394 của Công an phường Hoà Minh đang tuần tra tại khu vực đường Hoàng Thị Loan (TP Đà Nẵng) thì phát hiện 1 kẻ đang chở các thanh sắt dài đang đi trên đường biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Người này bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, người này khai nhận là Trần Xuân Đức (27 tuổi, trú xã Hương Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) hiện là lao động tự do. Do hết tiền tiêu xài nên đi trộm sắt tại công trường xây dựng để bán kiếm tiền. Đáng chú ý, Đức từng bị Công an xã Hương Hoá xử phạt hành chính nhưng không chấp hành và bỏ trốn vào Đà Nẵng.