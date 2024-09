Trọn vẹn bảng giá iPhone sau khi iPhone 16 ra mắt

Giá bán khởi điểm các mẫu iPhone chính hãng hiện tại như sau: iPhone SE 3 429 USD, iPhone 14 599 USD, iPhone 14 Plus 699 USD, iPhone 15 699 USD, iPhone 15 Plus 799 USD, iPhone 16 799 USD, iPhone 16 Plus 899 USD, iPhone 16 Pro 999 USD, iPhone 16 Pro Max 1.199 USD.

Như vậy, phần lớn dòng iPhone sẽ trang bị cổng sạc USB-C. Apple bắt đầu chuyển đổi từ cổng Lightning sang USB-C từ năm 2023, theo sau các quy định của EU về việc yêu cầu tất cả thiết bị điện tử dùng chung cổng sạc.