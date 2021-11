Ngày 9/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã rà soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ 14 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam.

Trịnh Xuân Cường (dấu X) trốn truy nã 23 năm vẫn bị bắt

Theo Công an TP Thanh Hóa, trên địa bàn hiện có 24 đối tượng bị cơ quan này ra Quyết định truy nã và 42 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại TP bị các cơ quan điều tra của Bộ Công an và Công an các địa phương khác truy nã.



Hầu hết các đối tượng này có quyết định truy nã trốn lâu năm, hồ sơ thiếu thông tin, những nơi cư trú không còn tồn tại… dẫn đến khó khăn trong công tác truy bắt.



Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ tính từ đầu tháng 10/2021 đến nay, Công an TP Thanh Hóa đã bắt, vận động 14 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú.



Điển hình, ngày 21/10, tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, các trinh sát Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ Trịnh Xuân Cường (tức Cường "cống"; SN 1971, quê phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) bị Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" từ tháng 8-1998.



Sau 23 năm trốn truy nã và "thay hình đổi dạng" nhưng Trịnh Xuân Cường đã bị Công an TP Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.



Hiện các đối tượng trên đã được Công an TP Thanh Hóa di lý, bàn giao cho các đơn vị liên quan để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.