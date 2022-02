Tròn mắt với căn nhà độc nhất vô nhị dành riêng cho mèo

Năm 1998, Peter Cohen vừa là một nhà thầu vừa có năng khiếu nghệ thuật, đã quyết định mua ngôi nhà ở Santa Barbara. Ông lên ý tưởng sửa chữa nó thành nơi đặc biệt để bán kiếm lời.

Điều mà anh ta không ngờ đến là tài sản lại gắn với hai con mèo có tên là The Black One và The Grey One. Peter Cohen yêu chúng và ông tiếp tục trang trí, biến hoá ngôi nhà trong vài thập kỷ.