Trốn CSGT, 2 thanh niên phóng xe máy tốc độ 109km/h

Ngày 22/12, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) xác nhận với Tuổi Trẻ, đơn vị đang tạm giữ 2 xe máy của hai thanh niên mắc nhiều lỗi vi phạm giao thông trên địa bàn.

Your browser does not support the video tag.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 20/12, Đội CSGT Cát Lái tuần tra trên đường Võ Chí Công (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức) phát hiện hai nam thanh niên điều khiển 2 xe máy lạng lách nên ra hiệu dừng kiểm tra.