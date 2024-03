Tròn 70 năm trận đánh mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ

Bằng quyết tâm cao ngất trời ấy, cánh cửa thép Him Lam đã sớm bị hất đổ, mở đường lớn thênh thang cho quân ta tiến về giải phóng đất Mường Thanh vào ngày 7/5/1954.

70 năm trôi qua, Him Lam giờ đây đã trở thành mảnh đất thanh bình, tươi đẹp, đầy sức sống; là một trong những phường cửa ngõ trọng điểm về phát triển đô thị, kinh tế của thành phố Ðiện Biên Phủ hôm nay.

Ông Lò Văn Chựa, trưởng bản Him Lam 2, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ cho biết, trong tâm trí của mỗi người dân sinh sống trên mảnh đất Him Lam nói riêng, Điện Biên Phủ nói chung ai cũng luôn khắc sâu công lao của thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc máu xương để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Vì thế, mỗi người đều không ngừng phấn đấu, nỗ lực xây dựng bản mường ngày càng phát triển hơn nữa, để cuộc sống ngày càng nâng cao, no ấm và hạnh phúc.

“Cha ông ta đánh đuổi giặc Pháp để lại những tấc đất, tấc vàng, để lại những di tích cho con cháu thế hệ sau hưởng thụ hòa bình trên mảnh đất Điện Biên, mảnh đất Him Lam. Do đó con cháu đời sau luôn quyết tâm cùng nhau xây dựng mảnh đất thành phố Điện Biên Phủ càng ngày càng phát triển, tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đời sống Nhân dân càng ngày càng cao hơn”, ông Lò Văn Chựa nói.