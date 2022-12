Tròn 2 năm ngày mất, Bảo Anh hé lộ mong ước của cố nghệ sĩ Chí Tài

Trong đoạn clip được Bảo Anh đăng tải, nữ ca sĩ đã cùng đàn anh thân thiết đàn hát ca khúc Lâu đài tình ái trong lúc giải lao khi làm việc. Tuy là nghệ sĩ hài nhưng Chí Tài vẫn khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào khi nghe lại giọng hát ngọt ngào cùng nụ cười đầy duyên dáng thuở sinh thời.

Cùng với đoạn clip, Bảo Anh cũng bày tỏ tình cảm của mình dành cho cố nghệ sĩ: "Hôm nay giỗ chú. Mới đó... Thương quý chú rất nhiều.". Bài đăng của Bảo Anh trong thời gian ngắn đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng.