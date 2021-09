Tròn 1 năm sau album 'Chromatica', Lady Gaga chính thức phát hành phiên bản remix 'Dawn of Chromatica'

Sau đấy một tháng, Lady Gaga cũng sẽ cho ra mắt một album song ca cùng huyền thoại Tony Bennett. Mang phong cách hoàn toàn trái ngược với Dawn of ChromaticaRemix, Love for sale là tuyển tập nhạc jazz chọn lọc, bao gồm các ca khúc của nhạc sĩ thiên tài Cole Porter. Đây cũng là lần thứ 2 Lady Gaga và Tony Bennett cùng xuất hiện trong một dự án. Trước đó, album Cheek to cheek đã tạo nên sự thích thú không nhỏ với khán giả yêu nhạc, đặc biệt khi xét đến discography rất khác biệt của 2 danh ca.

Mi Ty