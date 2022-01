Trộm xe máy bị phát hiện, tên trộm đâm chết bác sĩ ở Bình Dương

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 4/5/2021, Thủy mang theo một con dao Thái Lan rồi điều khiển xe máy đến phường Đông Hòa (TP Dĩ An) để đón Đông. Cả hai sau đó đến khu dân cư Viet - Sing (phường An Phú, TP Thuận An) để để trộm xe máy.

Tại đây, các đối tượng phát hiện một xe máy của người dân dựng trong nhà nên vào lấy dắt đi, tuy nhiên chiếc xe có thiết bị báo động nên nên cả hai nhanh chóng tẩu thoát.