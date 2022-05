Trộm xe 70 triệu đồng nhưng mang bán 1 triệu đồng

Sau khi vào mua hàng xong, bà N. phát hiện chiếc xe đạp bị trộm nên đã đến cơ quan công an để trình báo. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng xác minh điều tra, trích xuất camera an ninh truy bắt đối tượng.

Đến ngày 13/5, Nguyễn Đình Thắng đã đến cơ quan công an xin đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Thắng khai, sau khi trộm được xe, anh ta đã mang bán với giá... 1 triệu đồng.