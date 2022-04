Trộm vỏ cây "vàng xanh", 3 "con nghiện" bị khởi tố

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1986; Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1997 và Nguyễn Văn Nhàn, sinh năm 1966. Cả 3 đều trú tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó (21/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Yên tiếp nhận nguồn tin của công an xã Châu Quế Hạ về việc đồi quế của một số gia đình trên địa bàn xã liên tục bị kẻ gian bóc trộm.