Trộm tài sản của công ty, 3 nhân viên hợp đồng bị bắt

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 17 đối tượng có hành vi trộm cắp, móc túi tại khu vực Đền Cô Bơ (xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), thu giữ toàn bộ tài sản tang vật do trộm cắp, móc túi mà có.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, nhóm trộm cắp này do Ngô Thị Phương (SN 1971, ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa) tổ chức, điều hành.