Trộm ngụy trang như bóng ma, vào khoắng sạch tài sản

Vụ việc xảy ra vào khuya 2/10, tại căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và được camera an ninh của gia đình ghi lại.

Your browser does not support the video tag.