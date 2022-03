Trộm điện thoại của bạn nhậu chung dãy trọ rồi quay lại hiếp dâm

Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hôm nay (1/3) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Lưu Minh Tú (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm.



Lưu Minh Tú tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào tối 26/2, chị K (ngụ phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài) tổ chức nhậu tại phòng trọ cùng một số người bạn. Tú cũng tham gia nhậu chung tại phòng.



Đến khoảng 4h sáng hôm sau, cả nhóm dừng nhậu, chị K bị say rượu nên ngủ trong phòng không chốt cửa.



Tú đi ngang qua phòng của chị K thì thấy chị này ngủ say nên lẻn vào lấy trộm điện thoại mang về cất giấu trong cốp xe.



Sau khi về phòng của mình, Tú nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị K nên tiếp tục quay lại phòng khống chế hiếp dâm nạn nhân.



Sợ bị lộ, Tú lấy điện thoại đã trộm được bỏ trốn về huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.