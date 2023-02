Trộm bình tĩnh chốt xung quanh rồi mới vào nhà lấy cắp tài sản

Chiều 10/2, Công an phường 11 (quận 6, TP.HCM) xác nhận với Vietnamnet, đã tiếp nhận trình báo của người dân về một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo trình báo của anh N.B.Q. (SN 1986, quê Quảng Ngãi), vợ chồng anh thuê và sinh sống tại căn nhà nằm trong hẻm đường Hậu Giang (phường 11, quận 6). Đến tối 4/6, anh Q. và vợ về nhà mẹ cũng trên địa bàn quận 6 để ngủ lại chơi.