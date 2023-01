Trời xanh an bài: 3 tuổi hái ra tiền vào năm 2023, 5 năm tới ngày càng giàu thêm

Tuổi Tỵ

Những người bạn cầm tinh con rắn có cái nhìn sâu sắc và chỉ số IQ cao, nhưng đáng tiếc là hai năm gần đây vận may của họ lại sa sút. Mặc dù bận rộn làm việc chăm chỉ nhưng đã không giải quyết tốt những cảm xúc cá nhân của mình do nhiều rắc rối khác nhau, dẫn đến tài sản liên tục bị hao hụt. May mắn thay, năm 2023 là bước ngoặt vận mệnh của anh.