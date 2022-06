Trời nắng nóng, sử dụng điều hoà ô tô thế nào cho hiệu quả?

Một chiếc xe đỗ dưới trời oi nóng, không gian cabin sẽ bị đốt nóng nhanh hơn gấp nhiều lần so với bên ngoài. Với khí hậu nắng nóng ở Việt Nam, nếu nhiệt độ bên ngoài là 40 độ C thì nhiệt độ trong ô tô có thể lên đến 70 độ C khi đỗ lâu ngoài trời.

Thoát khí nóng khỏi xe trước khi mở điều hòa ô tô

Khởi động điều hòa trên ô tô từ từ

Không ít lái xe có thói quen "phá xe" là vặn điều hòa ở nấc to nhất (đối với hệ thống điều hòa chỉnh tay) hoặc chỉnh điều hòa về nhiệt độ thấp (đối với hệ thống điều hòa tự động) ngay sau khi bước lên ô tô. Tuy nhiên việc làm gây ảnh hưởng quá nhiều đến động cơ xe.