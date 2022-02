Trời lạnh và sương mù, lái xe cần lưu ý điều gì?

Kích hoạt chức năng sấy kính lái ô tô

Trời sương mù thường đi kèm với nhiệt độ bên ngoài thấp, tác động trực tiếp lên bề mặt kính lái. Mặt trong kính lái sẽ nhanh chóng mờ đi do lượng hơi nước bắt đầu ngưng tụ. Do đó, khi phát hiện dấu hiệu kính xe bị mờ do hơi nước ngưng tụ, tài xế nên kích hoạt chức năng sấy kính thông qua nút bấm thường được tích hợp trên bảng điều khiển trung tâm để không bị hạn chế tầm nhìn.

Để điều hòa ở nhiệt độ phù hợp

Bạn nên để nhiệt độ cơ thể cảm thấy dễ chịu, tức không cần phải nóng ấm so với bên ngoài mà chỉ cần không cảm thấy lạnh là được.

Ở miền Bắc, vào mùa đông, dải nhiệt độ phù hợp là khoảng 20-26 độ. Trước khi xuống xe, nên tắt điều hòa hoặc giảm nhiệt độ để cơ thể thích nghi, tránh bị sốc nhiệt khi bước ra ngoài, đặc biệt với trẻ em và người già.