Trời Hà Nội tối sầm do ảnh hưởng mưa bão, xe cộ phải bật đèn giữa ban ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 23/7, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Sáng 23/7, Hà Nội đổ cơn mưa lớn, cùng lúc bầu trời cũng mù mịt, tối sầm, nhiều nóc nhà cao tầng "biến mất" trong làn mưa. Trong ảnh, tòa nhà Lotte Hanoi Tower cao 272m thời điểm 8h bị phủ kín mưa mù.