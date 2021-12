Trở thành "vùng cam", nhiều phường ở Hà Nội dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Your browser does not support the audio element.

Trao đổi với PV Dân trí tối 18/12, ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, chính quyền sở tại vừa có thông báo về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trước đó, UBND quận tổ chức đánh giá phân loại cấp độ dịch trong vòng 14 ngày (3/12-17/12) và xác định quận Hoàn Kiếm có 5 phường (Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Gai) có dịch ở cấp độ 3.