Trở thành trò cười vì ứng xử tiếng Anh ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hạn chế, B.T (25 tuổi) đối mặt với nỗi sợ khi bước vào một số phần thử thách liên quan đến thuyết trình, hùng biện bằng ngôn ngữ không phải mẹ đẻ. Nỗi lo lắng của cô càng nhân lên trong bối cảnh nhiều thí sinh mạnh, thông thạo tiếng Anh góp mặt tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Trong một phần thi tranh biện đối kháng bằng tiếng Anh, B.T đã không hoàn thành thử thách như mong muốn. Cô bật khóc ngay sau đó. Không chỉ B.T, nhiều người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng đối mặt với nỗi ám ảnh tương tự.

Nghịch lý ở chỗ ban tổ chức lẫn giám khảo nhiều lần nhấn mạnh tiếng Anh không phải là ưu tiên lớn nhất để họ chấm một cô gái giành vương miện song các phần thi năm nay lại đòi hỏi cao về kỹ năng ngoại ngữ. Điều này vô hình trung đẩy các thí sinh vào tình thế buộc phải thể hiện ứng xử, thuyết trình bằng tiếng Anh để thuyết phục ban giám khảo.

Song lựa chọn trên được ví như "con dao hai lưỡi". Nếu kỹ năng ngoại ngữ tốt, quyết định này biến thành lợi thế. Ngược lại, mọi thứ trở nên tồi tệ.

Hương Ly, Lệ Nam bị chế giễu

Lệ Nam thuyết trình bằng tiếng Anh Phần trả lời của người đẹp được công chúng nhận xét như trả bài, không có điểm nhấn và lộ điểm yếu kỹ năng ngoại ngữ

Hương Ly và Lệ Nam trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 trở thành trò đùa của cộng đồng mạng. Video trả lời ứng xử của họ được chia sẻ, lan truyền với tốc độ nhanh trên các nền tảng.

Ở phần thuyết trình ngắn dành cho top 16 người đẹp cuộc thi, các thí sinh có thể lựa chọn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ khi chia sẻ. Lúc này, Hương Ly và Lệ Nam là hai trong số các thí sinh chọn thuyết trình song ngữ dù điểm yếu là tiếng Anh.

Đại diện đến từ Gia Lai trả lời bằng tiếng Việt: "Chiếc váy dạ hội làm từ giấm ăn và những chiếc váy làm từ rau câu mà tôi từng mặc đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tôi luôn theo đuổi và quan tâm vấn đề môi trường. Tôi tin rằng tủ quần áo của các bạn có thể thay đổi thế giới".

Sau đó, cô chuyển ngữ lại bằng tiếng Anh cho phần thuyết trình của mình.



Hương Ly và Lệ Nam mất điểm sau phần ứng xử song ngữ

Song Hương Ly ấp úng, liên tục vấp, phát âm tiếng Anh sai và khó khăn để hoàn thành phần thi. Từ khoảnh khắc này, lợi thế trước đó của Hương Ly trở nên tụt dốc.