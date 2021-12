Trố mắt nhóm thanh niên nướng thịt bằng ống bô xe máy

Mới đây, một nhóm bạn trẻ đã chia sẻ clip nướng thịt theo cách vô cùng đặc biệt khiến cư dân mạng thi nhau đặt những dấu hỏi. Cụ thể, theo chia sẻ thì họ đã gói thịt vào giấy bạc rồi buộc vào ống bô xe máy.

Sau khi đi một quãng đường dài (đi phượt) thì miếng thịt cũng đã chín. Cảnh tượng nhóm thanh niên này mở thịt ra ăn khiến ai cũng phải trầm trồ.