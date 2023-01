Trợ lý tuyển Thái Lan có thể bị AFF cảnh cáo vì hành động thiếu chuẩn mực

Trợ lý ngôn ngữ tuyển Thái Lan có hành động thiếu chuẩn mực trong phòng họp báo sau trận đấu trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều phóng viên Việt Nam và Hàn Quốc có mặt ở thời điểm đó đã thể hiện sự thắc mắc với hành động của ông Wassapol, tuy nhiên chỉ nhận lại sự phớt lờ. Thậm chí, một nhà báo Việt Nam đã lên tiếng nhắc nhở "keep calm and respect everybody, please" (tạm dịch: Hãy bình tĩnh và hãy tôn trọng người khác).