Trở lại Mã Đà, Trị An sau giãn cách

Đoàn chúng tôi dành buổi tối để cắm trại và nướng thịt trên đảo. Trước giãn cách, đảo Sói là nơi dừng chân của nhiều đoàn dã ngoại khi đến thăm hồ Trị An. Còn hiện tại, số người ghé thăm thưa thớt hơn.

Chèo SUP đón bình minh trên hồ Trị An

Kết thúc bữa ăn, chúng tôi đạp xe thêm 5 km đường rừng để đến bến sông, tổng quãng đường đạp xe xuyên rừng là 20 km. Tại bến sông, thuyền sẽ đưa chúng tôi ra đảo Sói. Nước hồ Trị An trong vắt, càng ra xa sẽ càng thấy màu xanh ngọc bích của nước hồ sẫm hơn. Buổi chiều sóng lớn, những đàn chim đua nhau lao xuống mặt nước để bắt cá.

Sóng to vẫn không ngừng đánh vào bờ dù trời đã sập tối. Trước đó, vài người trong đoàn tranh thủ giăng lưới bắt cá để làm món cá nướng cho ngày hôm sau. Lửa trại đã nổi lên, chúng tôi thay phiên nhau nướng thịt. BBQ là phần không thể thiếu của những buổi cắm trại, vì nó cho mọi người cơ hội xích lại gần nhau.

Kết thúc bữa tối, chúng tôi ngồi quây quần bên đốm lửa và lùi khoai. Trời càng tối càng hiện rõ những vì sao, báo hiệu ngày hôm sau là một ngày trời quang mây tạnh.

Tôi thức dậy vào lúc 6h để đón bình minh. Mở lều ra, tôi cảm nhận được bầu không khí yên bình, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện lấp lánh trên mặt hồ. Mặt hồ lúc này hiện rõ màu xanh ngọc bích. Nước hồ trong vắt, có thể thấy những chú cá nhỏ đang bơi lội gần bờ.

Không giống những điểm dã ngoại khác, vào ban ngày, nhiệt độ trên hồ Trị An vẫn mát mẻ trong lành, không hề lạnh do sương xuống. Cà phê sáng và trà cũng đã được chuẩn bị. Tôi tranh thủ dùng chút trà và cháo gà rồi sang hoạt động tiếp theo là chèo SUP.

Mặt Trời buổi trưa đã lên khá cao nhưng không hề nóng bức. Mặt hồ cũng êm ả hơn nên tôi yên tâm chèo ra xa bờ. Những thành viên khác trong đoàn cũng nối đuôi theo. Chúng tôi bổ dưa hấu và ăn cùng nhau ở giữa hồ. Một vài người còn nhảy ra khỏi SUP để bơi lội.

Sau đó, chúng tôi quyết định chèo một vòng quanh đảo Sói. Từ đảo Sói có thể nhìn thấy đỉnh núi Chứa Chan mờ ảo phía xa. Lúc này, bầu trời hiện ra rõ hơn, 2 sắc xanh nối vào nhau bằng một đường chân trời.

Khi chèo về nơi xuất phát, cũng là lúc lều được thu lại. Chúng tôi chuẩn bị rời đảo Sói, đến điểm ăn trưa là một nhà bè của người dân địa phương, khép lại chuyến đi cuối tuần.