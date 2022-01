Trò cưng Binz thanh minh ra sao về scandal 'ăn cắp' chất xám?

1Billion Records nhấn mạnh có gửi mail chứng từ và tất cả tài liệu liên quan để gia đình Kellie thanh toán cho công ty. Theo công ty, sau nhiều lần cố gắng để thương thảo, đôi bên không đi đến được sự thỏa thuận cuối cùng do bên Kellie không có thiện chí hợp tác.

1Billion Records tuyên bố tiến hành những biện pháp pháp lý nếu Kellie tiếp tục sử dụng ca khúc thuộc quyền sở hữu bản quyền của công ty với các bên liên quan.

Sau một thời gian hứng chịu áp lực dư luận, mới đây, phía đại diện của Kellie đã chính thức lên tiếng trần tình về sự việc trên. Nguyên văn chia sẻ của phía đại diện Kellie như sau:

"Chào mọi người, đây là phía bên đại diện của Kellie. Bài viết này là để làm rõ lại sự việc giữa quá trình làm việc của Kellie và 1Billion Records.

Các thông tin vừa qua do 1Billion Records và account Facebook Duy Hiển cung cấp là sai và chưa đúng sự thật. Cả 4 bài hát (gồm có vòng casting, Đẹp Từ Trong Xương, Bước Nhảy Xì Tin, No Love) đều do Kellie sáng tác.

Phần beat của 4 bài hát là do chương trình Rap Việt cung cấp.