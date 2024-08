Trò chuyện với nhân vật truyện tranh Webtoon như người thật

Dịch vụ chatbot có tên Character Chat, có sẵn trên ứng dụng đọc truyện tranh Naver Webtoon. Character Chat tận dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) HyperCLOVA X của Tập đoàn Naver để người dùng có thể trò chuyện với các nhân vật trong Webtoon.

Trước mắt, người dùng có thể trò chuyện, tương tác với bốn nhân vật webtoon được ưa thích, bao gồm Ki Sang-ho của truyện "Garbage Time" (tạm dịch: Thời gian rác), Go Eun-hyeok của "Operation: True Love" (tạm dịch: Chiến lược tình yêu trong sáng), Cho Seok trong "The Sound of Your Heart" (tạm dịch: Tiếng gọi con tim) và Hungry Cell từ "Yumi's Cells" (tạm dịch: Những tế bào của Yumi).

Kể từ khi ra mắt vào tháng 6-2024, dịch vụ này thu hút hơn 1 triệu người dùng và có 20 triệu tin nhắn được trao đổi trong tháng đầu tiên. Tính trung bình, mỗi người dùng sử dụng Character Chat 2,5 ngày mỗi tuần.