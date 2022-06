Trợ cấp của công an viên, công an xã

Bạn đọc hỏi: Tiền lương của công an viên, công an xã (không phải cấp phó, trưởng công an xã) hiện nay được quy định thế nào?

Về vấn đề này, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Điều 14 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định về phụ cấp và khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách như sau: 1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách Nhà nước thực hiện khoán Quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau: a) Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; b) Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; c) Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở. 2. Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại Khoản 1 Điều này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau: a) Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Điều 13 Nghị định này; Quảng cáo b) Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; c) Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Như vậy, công an viên, công an xã (không phải cấp phó, trưởng công an xã) là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không được hưởng lương mà được hưởng mức phụ cấp và khoán kinh phí theo các quy định nêu trên.