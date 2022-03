Trizzie Phương Trinh hóa thân cố ca sĩ Phi Nhung giống đến 'giật mình'

Được biết, Trizzie Phương Trinh là một người bạn vô cùng thân thiết của Phi Nhung. Cô chính là người dìu dắt Phi Nhung từ những ngày chập chững vào nghề. Cho đến khi Phi Nhung qua đời, Trizzie Phương Trinh cũng đứng ra chu toàn mọi việc.



Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung

Theo đó, trong một chương trình âm nhạc gần đây, Trizzie Phương Trinh đã nấp mình sau bức rèm, ánh đèn dội chiếc bóng của cô lên khiến nhiều người vô cùng tò mò.

Trizzie Phương Trinh hóa thân cố ca sĩ Phi Nhung trên sân khấu

Nhưng đến một lúc sau, khán giả mới ngỡ ngàng ra sao dáng hình này lại giống Phi Nhung đến vậy. Từ chiếc áo dài, kiểu bới tóc cho đến cử chỉ nhẹ nhàng, điềm đạm khiến người xem không khỏi "lạnh người" vì quá giống với hình ảnh Phi Nhung.