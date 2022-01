Trizzie Phương Trinh bị trầm cảm, cắt tóc sau khi Phi Nhung qua đời

Chị khẳng định đây là vai diễn khó nhưng ý nghĩa và thành công nhất nhất trong suốt chặng đường 30 năm làm nghề vì hát nhạc quê hương chưa bao giờ là sở trường và phong cách thời trang cũng khác biệt. Xem lại màn trình diễn, Trizzie Phương Trinh biết ơn vì được mời để đóng thế cho Phi Nhung.

Trizzie Phương Trinh bật mí thêm: “Trong phiên bản của ngày Chủ Nhật, sau khi chào Mạnh Quỳnh xong, Nhung quay sang chắp tay xá chào khán giả rồi mới ra đi". Chị tin rằng hình ảnh này thay cho lời cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho Phi Nhung và hy vọng khán giả có thể nhìn thấy được.

Thông qua ý tưởng độc đáo cho tiết mục Lý con sáo Bạc Liêu, khán giả có thể cảm nhận Phi Nhung “sống lại” qua hình ảnh của chiếc bóng và cũng là cách để chương trình tưởng niệm cố nghệ sĩ trên sân khấu.

Your browser does not support the video tag.

Kim Ngân