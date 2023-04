Trinny: Chú chó dọn vệ sinh công viên Scotland được trao bằng khen

“Giờ đây, mỗi khi cùng nhau đi dạo ở bất cứ đâu, Trinny đều sẽ luôn nhặt rác, các chai nhựa vào bỏ vào thùng rác gần đấy. Thật tuyệt khi điều này trở thành một hành vi tốt góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên. Tôi muốn mọi người nhận thức rõ hơn về số lượng rác đang tăng trở lại nhanh chóng. Ngoài ra, điều này có thể khuyến khích bọn trẻ có những hành động bảo vệ môi trường chung sau khi xem được đoạn clip của Trinny”, Alana bày tỏ niềm vui mừng khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau đó, chú chó được trao tặng bằng khen từ tổ chức huấn luyện chó toàn cầu “Do More With Your Dog”, nơi Alana từng nhận chứng chỉ chuyên gia trong việc huấn luyện sau một số màn trình diễn với Trinny trước đây.