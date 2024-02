Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán: NĐT kêu ‘thiệt hại’ có được bồi thường?

Chỉ trong vòng 1 năm kể từ đỉnh cao hồi tháng 11/2017, cổ phiếu này giảm khoảng 5 lần. Tới cuối năm 2020, ROS về gần ngưỡng 2.000 đồng/cp (giá điều chỉnh).

Tuy nhiên, ROS vẫn được xem là một cổ phiếu “có lái”, biến động rất mạnh, không theo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và khiến nhiều người thắng hoặc thua lỗ nặng.

Tới đầu 2022, cổ phiếu ROS lại leo lên trên ngưỡng 15.000 đồng/cp, trước khi về mức 2.500 đồng/cp ở thời điểm trước khi bị hủy niêm yết vào ngày 5/9/2022.

Về tính thanh khoản, cổ phiếu này cũng ghi nhận những diễn biến lạ thường. Có những khoảng thời gian như gần cuối 2019, giao dịch ROS lên tới cả nghìn tỷ đồng nhưng có khoảng thời gian sau đó dòng tiền mất hút, thanh khoản nhỏ giọt.

ROS được biết đến là nhà thầu xây dựng cho phần lớn dự án nghỉ dưỡng, bất động sản của Tập đoàn FLC và doanh nghiệp này có những năm ghi nhận lợi nhuận khá cao. Dù vậy, doanh nghiệp này chưa năm nào trả cổ tức bằng tiền mặt.

Faros tiền thân CTCP Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, ROS có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng và niêm yết 430 triệu cổ phiếu lên Sở GDCK TPHCM (HOSE) vào tháng 9/2016.