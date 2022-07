Trịnh Thăng Bình hát live, netizen chê gay gắt: 'thừa tiền mới đi xem'

Mới đây, tại một show nhạc, Trịnh Thăng Bình hát live ca khúc Khác Biệt To Lớn thu hút nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Your browser does not support the video tag.

Trong phiên bản live trên sân khấu, Trịnh Thăng Bình đã thổi vào ca khúc này một không khí mới mẻ và trẻ trung, có tiết tấu và chút funky.