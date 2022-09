Trịnh Thăng Bình gặp 'tai bay vạ gió' anti vì song ca với Hiền Hồ

Tuy nhiên, màn song ca Vỡ Tan của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình sau khi lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội lại nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Đa phần các bình luận đều phản đối sự trở lại của Hiền Hồ trong đêm nhạc lần này. Do đó, việc Trịnh Thăng Bình xuất hiện trong màn song ca với Hiền Hồ cũng khiến anh nhận về khá nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.