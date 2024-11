Trịnh Thăng Bình 'đập tan' tin đồn bể giọng, sức khỏe kém

Sau thời gian có nhiều tin đồn về vấn đề sức khỏe, Trịnh Thăng Bình trở lại và cập nhật tình hình. Anh nói có quãng thời gian kỳ công chuẩn bị album mới, nhập cuộc đường đua nhạc Việt cuối năm. Thời gian qua, Trịnh Thăng Bình rục rịch kết nối với khán giả thông qua các buổi livestream trò chuyện cùng fan. Anh lấy lại phong độ khi anh thoải mái hát live những bản hit quen thuộc. Trên livestream, Trịnh Thăng Bình cũng khẳng định sức khỏe mình đang ổn, người hâm mộ không cần lo lắng cho anh như lời đồn. Ca sĩ lên highnote ngay trên sóng livestream, đập tan tin đồn "bể giọng".

Trịnh Thăng Bình trở lại sau nhiều tin đồn không hay về sức khỏe, giọng hát. Hồi tháng 9/2023, Trịnh Thăng Bình phải lên tiếng phủ nhận tin anh bị liệt nửa mặt. Ca sĩ nói căn bệnh mà anh mắc phải là đau nửa đầu và tê một bên mặt và lưỡi. Cuối năm 2022 đến đầu 2023, ca sĩ có nhiều dấu hiệu không tốt về sức khỏe do lịch trình công việc bận rộn và ỷ lại không luyện tập. “Cho đến khi mình thật sự thấy không ổn, tôi đã quyết định đi khám bệnh và nhận được kết quả do mất ngủ kéo dài và vài lý do khác dẫn đến đau nửa đầu và tê một bên mặt và lưỡi” - Trịnh Thăng Bình nói. Sau quãng thời gian sức khỏe đi xuống, anh đi điều trị, sức khỏe tiến triển theo thời gian. Có thời điểm, anh bị chê hát “đớt”, không rõ lời, ca sĩ lên tiếng rút kinh nghiệm và sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn cho những show diễn sau này. Thời gian qua, ngoài việc lưu diễn, Trịnh Thăng Bình dành phần lớn thời gian ở Mỹ để làm việc với các đối tác là các đơn vị sản xuất âm nhạc lớn. Theo Tiền Phong