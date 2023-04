Trình Quốc hội xem xét tăng thời gian miễn thị thực từ 15 lên 45 ngày

Chính phủ đề xuất nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày.

Ba ngày trước, tại buổi làm việc với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo phải gấp rút giải quyết những vướng mắc về visa cản trở du lịch phát triển, nếu chưa kịp sửa đổi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì ngay trong kỳ họp tới có thể đề xuất Quốc hội đưa vào nghị quyết.

Việc sửa đổi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cũng đang được Bộ Công an triển khai song song. Hiện, dự thảo đang được trình Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo Bộ Công an, sau khi Chính phủ khôi phục các chính sách xuất nhập cảnh, cho phép mở cửa du lịch từ tháng 3-2022, các hoạt động xuất nhập cảnh đã dần trở lại bình thường, lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong năm 2022 tăng gấp 6,6 lần so với năm 2021 nhưng vẫn thấp so với thời điểm trước dịch, chỉ bằng 32,6% so với năm 2019.