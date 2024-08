Trình độ ngoại ngữ của Hoa hậu Kỳ Duyên trước thềm Miss Universe Vietnam 2024

Cô nói: "Hello everyone. My name is Kỳ Duyên. I have confidence in myself to find for my dream in Miss Universe Vietnam". (Tạm dịch: Xin chào mọi người, tôi là Kỳ Duyên. Tôi phải tự tin hơn nữa vào bản thân để chạm tới giấc mơ Miss Universe Vietnam).

Phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh của Kỳ Duyên nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng cô sử dụng những từ ngữ khá đơn giản, cách phát âm, nhấn nhá chưa ổn.

Thậm chí, Kỳ Duyên còn có phần lúng túng, thiếu tự tin. Một số khán giả đánh giá nếu Kỳ Duyên muốn giành ngôi vị cao tại Miss Universe Vietnam 2024, cô cần cải thiện khả năng tiếng Anh. Những khán giả khác lại cho rằng hồi còn đi học Kỳ Duyên theo học tiếng Pháp nên trình độ tiếng Anh của cô không giỏi. "Chắc do Kỳ Duyên run, chứ mình thấy phát âm ổn", một khán giả để lại bình luận.