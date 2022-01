Trình 1 luật sửa 8 luật: Những tác động rất lớn đến thị trường bất động sản

Your browser does not support the audio element.

Xem xét sửa đổi, bổ sung quy định quan trọng tác động tới thị trường bất động sản

Sáng 4/1, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 8 luật.

Cụ thể các luật này bao gồm: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (Ảnh: Quốc Chính).

Theo Bộ trưởng Tư pháp, việc xây dựng, ban hành Luật này nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

"Việc sửa đổi, bổ sung những vấn đề cấp bách, đã rõ, được thực tế kiểm nghiệm, có sự đồng thuận cao để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; tăng cường phân quyền đồng thời bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ nguồn lực của đất nước", Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh.

Một số nội dung rất được các doanh nghiệp bất động sản quan tâm cũng được đưa ra xem xét sửa đổi, bổ sung tại dự án luật này. Cụ thể như việc xem xét sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở).