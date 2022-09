Triệu USD giao trên Mercedes để ‘chạy án’ cho Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức

Đầu tháng 7/2021, ông An gọi điện cho bà Giang thông báo đã nhờ được người có thể xin cho ông Quân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng không nói rõ chi phí hết bao nhiêu.

Ngay sau đó, bà Giang bảo ông Trần Văn Long gọi điện cho ông Quân yêu cầu đưa 1 triệu USD để nhờ người “chạy án”. Ngày 1/7/2021, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức mang 1 triệu USD đến đưa cho bà luật sư tại văn phòng.

Ngày 3/7/2022, ông Lê Thanh An hẹn gặp luật sư Bùi Thị Hồng Giang tại quán ăn trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội) và yêu cầu phải đưa ngay 1,5 triệu USD để "chạy án". Lúc đó, bà Giang đã gọi điện cho ông Quân yêu cầu đưa thêm 500 ngàn USD.

Sáng hôm sau, bà Giang hẹn ông An giao tiền. Chiều cùng ngày, ông Long vào TP.HCM gặp ông Quân nhận thêm 500 ngàn USD.

Sáng 5/7/2021, ông Long mang 1 triệu USD ra Hà Nội giao cho bà Giang để đưa cho ông An. Do cựu cán bộ Phòng 5, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) Lê Thanh An có việc bận đột xuất nên đã bảo ông Hà Duy Tuấn (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh) đến nhận số tiền trên.

Bà Giang đã giao tiền cho ông Tuấn trên chiếc Mercedes E 300 tại cổng sau trụ sở Bộ Công An (47 Phạm Văn Đồng).

Trước khi giao tiền cho ông Tuấn, bà luật sư chụp ảnh lại toàn bộ số tiền và gửi cho ông An. Khi giao tiền trong chiếc Mercedes, bà Giang còn gọi điện để ông An nói chuyện với ông Tuấn xác nhận việc đã nhận đủ 1 triệu USD. Các cuộc gọi đều được bà Giang ghi âm lại.