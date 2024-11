Triều Tiên sẽ sát cánh cùng Nga cho đến khi Moscow thắng Ukraine

Nhà ngoại giao hàng đầu Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga. Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui (Ảnh: Tass). Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui cho biết nước này sẽ đồng hành cùng với Nga cho tới khi Moscow giành được chiến thắng ở Ukraine. Bà Choe đưa ra phát biểu này sau khi gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Moscow. Chuyến thăm của bà đến trong bối cảnh phương Tây nói rằng Triều Tiên đã đưa hàng nghìn quân tới Nga. Mỹ và đồng minh cũng cảnh báo kịch bản các binh sĩ này sẽ được điều động sang Ukraine chiến đấu. "Chúng tôi nhắc lại rằng chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng những người đồng chí Nga cho đến ngày chiến thắng. Chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, quân đội và nhân dân Nga chắc chắn sẽ giành được chiến thắng trong cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh của đất nước", bà phát biểu. Ông Lavrov đã ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên. Năm nay, Nga và Triều Tiên đã ký một hiệp ước phòng thủ chung. "Mối quan hệ rất chặt chẽ đã được thiết lập giữa quân đội và các lực lượng đặc biệt của hai nước. Điều này cũng sẽ giúp giải quyết được các mục tiêu an ninh quan trọng cho công dân Nga và Triều Tiên", ông nhấn mạnh. Ông cho biết Moscow "rất biết ơn những người bạn Triều Tiên của chúng tôi vì lập trường nguyên tắc của họ về các sự kiện đã diễn ra ở Ukraine". Không nhà ngoại giao nào đề cập đến các nghi ngờ của phương Tây về việc triển khai binh sĩ Triều Tiên ở Ukraine. Mỹ cho biết 8.000 binh lính Triều Tiên đang huấn luyện tại Nga và có thể được triển khai để chiến đấu ở Ukraine. Vào ngày 31/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích các đồng minh vì không có hành động gì với những thông tin Triều Tiên có thể đưa quân sang hỗ trợ Nga. Hạ viện Nga ngày 24/10 thông qua hiệp ước song phương với Triều Tiên. Đây là thỏa thuận được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 6. Hiệp ước phác thảo sự hợp tác chiến lược toàn diện mà 2 nước dự định duy trì, bao gồm cả các vấn đề an ninh quốc gia. Hiệp ước nêu rõ rằng không bên nào sẽ ký kết các hiệp ước với bên thứ ba xâm phạm chủ quyền của bên kia. Trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào một trong 2 quốc gia, quốc gia còn lại cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ, bao gồm cả các phương tiện quân sự, như được Hiến chương Liên hợp quốc cho phép. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết, hiệp ước sẽ đưa quan hệ giữa Nga và Triều Tiên lên một tầm cao mới và góp phần "tạo ra một hệ thống quốc tế đa cực công bằng". "Đây là một hiệp ước mở, không có bất cứ điều khoản bí mật nào. Mọi thứ đều được viết rõ ràng", ông Rudenko nói. Nga và Triều Tiên đến nay tiếp tục bác bỏ cáo buộc Triều Tiên đưa quân đến Nga để tham chiến, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Mặt khác, Moscow nêu rõ, kể cả kịch bản Triều Tiên đưa lính đến Nga cũng không vi phạm luật pháp quốc tế.