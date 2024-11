Triệu tập nhóm vệ sĩ đứng ở ngã tư phân luồng cho đoàn xe sang đi đám cưới

Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh, triệu tập nhóm vệ sĩ đứng ở ngã tư đường phân luồng cho đoàn xe sang đi đám cưới. Chiều 29/11, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị đang điều tra, xác minh vụ việc nói trên, xảy ra hôm 24/11 trên đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Bước đầu, một số người vi phạm trong vụ việc đã được triệu tập để xác minh. Khi có kết quả, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ thông tin cụ thể. Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc nhóm vệ sĩ phân luồng giao thông cho đoàn xe đi đám cưới (Ảnh: Cắt từ clip Camera an ninh Công an thành phố Thanh Hóa). Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện những đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người mặc đồng phục của công ty vệ sĩ đứng giữa ngã tư đường, bảo vệ, tổ chức phân luồng giao thông cho đoàn xe đi đám cưới. Trong số này có nhiều xe hạng sang như Mercedes G63, Mercedes-Maybach, Lexus 570... Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng xôn xao, nhiều người cho rằng hành động của nhóm người này vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự. Một số vệ sĩ đứng ở ngã tư đại lộ Lê Lợi phân luồng giao thông (Ảnh: Cắt từ clip camera an ninh Công an thành phố Thanh Hóa). Theo nội dung đoạn clip, sự việc diễn ra vào khoảng 16h10 ngày 24/11, trên tuyến đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xảy ra vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an thành phố Thanh Hóa đã xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhóm người nói trên về hành vi vượt đèn đỏ, dừng đỗ mô tô dưới lòng đường.