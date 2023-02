Triệu tập người xúc phạm CSGT trên mạng xã hội

Ngày 17/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã triệu tập C.V.Q. (40 tuổi, trú huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) để làm rõ hành vi đăng tải bài viết xúc phạm lực lượng CSGT trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 14/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hòa Bình, phát hiện tài khoản Facebook "Thuy Quach" đăng tải bài viết kèm hình ảnh với nội dung xúc phạm lực lượng Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.