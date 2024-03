Triệu tập kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 6, xem xét công tác nhân sự

Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh là các chức danh do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, do đó, quy trình miễn nhiệm với ông Võ Văn Thưởng sẽ do Quốc hội tiến hành.