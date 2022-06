Triệu Quân Sự - kẻ 5 lần đảo ngũ, 3 lần vượt ngục

Sau đó, đối tượng này chạy theo đường mòn và trốn trên một ngọn núi. Khớp nối với lời khai của nữ nhân viên, công an xác định phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự đã lấy điện thoại của chị H. rồi chạy về hướng tỉnh Quảng Nam.

Cùng thời gian này, tại Km901+580 chốt gác tàu Núi Khởi ở (thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên) công an địa phương nhận tin báo chị N.T.H. (36 tuổi), nhân viên đường sắt trực ở chốt gác này bị một thanh niên lạ mặt lấy điện thoại.

Trong thời gian thụ án chung thân tại Trại giam T10, Sự kết bạn với phạm nhân Nhâm Văn Tuấn (35 tuổi, tỉnh Hà Giang). Tuấn cũng từng là một quân nhân nhưng do phạm tội “Cướp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý gây thương tích” và “Đào ngũ” nên anh ta bị Tòa án quân sự Quân khu 5, tuyên án 28 năm tù.

Quá trình chạy trốn, Sự tiếp tục cướp một chiếc xe máy của người dân rồi di chuyển ra phía Bắc.

Khoảng 16h ngày 4/6, lực lượng chức năng chốt dưới chân đèo Hải Vân phát hiện Sự chạy xe máy BKS 76X6 - 2978 hướng lên đèo Hải Vân đoạn qua phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nên ra hiệu dừng xe.

Lúc này, Sự không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến Km912+200, người này vứt xe máy bên đường rồi leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng.

Ngay lập tức, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức phong tỏa đèo Hải Vân, tung các mũi trinh sát truy bắt Sự.

Qua nhiều ngày theo dõi, lúc 20h ngày 18/6/2020, Công an TP Tam Kỳ cùng với Công an phường An Mỹ bắt Triệu Quân Sự tại quán internet HT, hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Đến 17h hôm qua (31/5), Triệu Quân Sự tiếp tục bỏ trốn khỏi trại giam quân sự thuộc Bộ Quốc phòng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đang phối hợp truy đuổi tên tội phạm nguy hiểm này.

Triệu Quân Sự cao 1m6, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách 1 cm ngay sau đuôi lông mày trái. Người dân khi phát hiện Sự không chủ động tiếp cận, cần báo ngay cho cơ quan chức năng qua số điện thoại: 098.373.6704 hoặc cơ quan công an, quân đội gần nhất.

TRUNG DŨNG