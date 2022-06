Triệu Quân Sự bị bắt thế nào trong vụ án giết người 10 năm trước?

Tại Đại Từ, các trinh sát biết Sự vốn là kẻ lang thang, ít khi ở nhà. Người thân của đối tượng cho hay đã từ lâu họ chẳng biết Sự đi đâu, làm gì.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra Công an Hà Nội nhận định, Sự vốn không có nhiều bạn bè nên cũng ít chỗ lẩn trốn. Bản thân Sự chắc chắn không thể nghĩ được rằng mình bị phát hiện sớm đến như vậy. Thế nên, rất có thể sau khi tiêu thụ các tài sản đã cướp được, gã sẽ về quê để "nằm thở".

Nhận định này đã đúng, ngày 24/8/2012, Sự về nhà tại huyện Đại Từ. Chỉ trong tích tắc các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, Công an quận Long Biên phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên đã ập vào, bắt giữ đối tượng trong sự ngỡ ngàng của chính y.

Thời điểm bị bắt, Sự tỏ ra mình vô can, gã nói công an bắt nhầm người.

Tội ác man rợ

Tại trụ sở cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Sự đã phải cúi đầu nhận tội. Ban đầu, với bản tính lưu manh, Sự khai mình không nghề nghiệp, đã bỏ nhà đi lang thang tại Hà Nội từ nhiều ngày trước khi gây ra vụ án trên. Tuy nhiên, các điều tra viên liên tục đấu tranh, cuối cùng toàn bộ sự thật đã được làm rõ.

Theo đó, Sự vốn là lính nghĩa vụ tại Quân khu 1 (đóng ở tỉnh Thái Nguyên). Thời gian trong quân ngũ, Sự nhiều lần vi phạm kỷ luật. Gã khai, cách đây 10 ngày đã đào ngũ, trốn khỏi đơn vị và tìm về Hà Nội.