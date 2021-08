Triệu Lệ Dĩnh bao giờ chịu thừa nhận cặp kè Vương Nhất Bác?

Khi tất cả còn đang là nghi vấn thì mới đây, các fan đã "đào" lại clip và đặt nghi vấn về việc Vương Nhất Bác - Triệu Lệ Dĩnh trên thực tế đã có tình cảm từ... 3 năm trước?

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác - Triệu Lệ Dĩnh được các fan "soi" tại sự kiện

Cụ thể, trong sự kiện diễn ra vào năm 2019, khi các nghệ sĩ bước lên sân khấu, Vương Nhất Bác liên tục đưa ánh mắt hướng vào phía cánh gà.

Ngay sau đó, các fan đã nhanh chóng phát hiện lý do là bởi Triệu Lệ Dĩnh đang ở phía bên trong sân khấu và chuẩn bị bước ra ngoài.