Triệu hồi Honda CB350 H'ness tại Việt Nam do lỗi cảm biến tốc độ

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa công bố lệnh triệu hồi đối với mẫu mô tô Honda CB350 H'ness do vấn đề cảm biến tốc độ có thể gây ảnh hưởng đến quá trình điều khiển xe. Mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Honda Việt Nam (HVN) đã công bố đợt triệu hồi dành cho mẫu xe mô tô CB350 H'ness, vừa ra mắt vào đầu năm 2024, để thay thế miễn phí cảm biến tốc độ. Các xe bị ảnh hưởng được nhập khẩu từ Ấn Độ với thời gian sản xuất từ năm 2021 đến năm 2024. Theo thông báo, nguyên nhân của chiến dịch thay thế này đến từ lỗi của cảm biến tốc độ, có thể gây hiện tượng: Đồng hồ hiển thị tốc độ, hệ thống phanh và hệ thống kiểm soát lực kéo hoạt động không chính xác do tín hiệu của cảm biến bị ảnh hưởng bởi môi trường khi vận hành. Trong một số trường hợp có thể gây nên sự bất tiện cho khách hàng khi vận hành. HVN khuyến cáo khách hàng có thể tiếp tục sử dụng xe cho tới khi kế hoạch chi tiết tiếp theo được thông báo, khả năng vận hành của xe không bị ảnh hưởng lớn khi "xe vẫn dừng một cách an toàn dù hiện tượng kể trên xảy ra ở phanh trước hay phanh sau". Hiện Honda CB350 H'ness cũng đang bị triệu hồi tại Ấn Độ với vấn đề ở cảm biến tốc độ ảnh hưởng đến cả các mẫu xe CB300R và CB300F. Nguyên nhận chi tiết hơn là việc đúc vỏ cảm biến đã không được thực hiện đúng tiêu chuẩn, khiến nước xâm nhập và sau đó ảnh hưởng đến hoạt động của cảm biến. Honda CB350 H'ness mới ra mắt tại Việt Nam vào tháng 1/2024 với giá bán 129,99 triệu đồng, xe được trang bị động cơ 350 cc xi lanh đơn, làm mát bằng không khí, với công suất cực đại mạnh mẽ đạt 15,5kW tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30Nm. Mô tô này có sẵn phanh đĩa trước đường kính 310mm và phanh đĩa sau đường kính 240mm được tích hợp hệ thống ABS 2 kênh.